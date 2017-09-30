Российский боксер Александр Поветкин возглавил рейтинг IBO, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на помощника руководителя организации Марию Канизарес. Ранее IBO приняла решение не исключать Поветкина из рейтинга, несмотря на допинговый скандал.

Поветкин в декабре 2016 года должен был поспорить за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб спортсмена дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В марте WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок, россиянин отсутствует в рейтингах организации.