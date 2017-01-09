Поветкин вошел в "топ-10" рейтинга IBF

Российский боксер Александр Поветкин вошел в первую десятку рейтинга Международной боксерской федерации (IBF), информирует пресс-служба организации. В обновленном списке супертяжеловес занял девятую строчку.

Первое место рейтинга остается вакантным, второе занимает болгарский боксер Кубрат Пулев. Замыкает тройку лидеров украинец Владимир Кличко. Напомним, что на данный момент чемпионом мира по версии IBF является британец Энтони Джошуа.