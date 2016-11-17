Поветкин спаррингует с Чисорой перед поединком против Стиверна

Россиянин Александр Поветкин спаррингует с британцем Дереком Чисорой и американцем Брайантом Дженнингсом перед поединком за звание "временного" чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном, информирует ТАСС. Бой пройдет 17 декабря в Екатеринбурге.

Чисора, являющийся бывшим претендентом на титул чемпиона мира, запомнился прежде всего своими скандальными выходками по отношению к братьям Владимиру и Виталию Кличко. Он обливал водой украинских боксеров и оскорбительно высказывался по отношению к ним.

Дженнингс также является бывшим претендентом на титул чемпиона мира. Он проводил поединки с такими известными боксерами как Владимир Кличко, Луис Ортис и Артур Шпилька.