23:52 17 ноября | БОКС — Профессиональный

Поветкин спаррингует с Чисорой перед поединком против Стиверна

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Россиянин Александр Поветкин спаррингует с британцем Дереком Чисорой и американцем Брайантом Дженнингсом перед поединком за звание "временного" чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном, информирует ТАСС. Бой пройдет 17 декабря в Екатеринбурге.

Чисора, являющийся бывшим претендентом на титул чемпиона мира, запомнился прежде всего своими скандальными выходками по отношению к братьям Владимиру и Виталию Кличко. Он обливал водой украинских боксеров и оскорбительно высказывался по отношению к ним.

Дженнингс также является бывшим претендентом на титул чемпиона мира. Он проводил поединки с такими известными боксерами как Владимир Кличко, Луис Ортис и Артур Шпилька.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3793846

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