Поветкин сохранил первое место в рейтинге WBC

Российский боксер Александр Поветкин занимает первое место в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе, информирует пресс-служба организации. В статусе чемпиона WBC на данный момент находится американец Деонтей Уайлдер, который из-за травмы не сможет принять участие в боях до 2017 года.

Напомним, 17 декабря Поветкин был должен выйти на ринг с канадцем Бермейном Стиверном, занимающим второе место в рейтинге. Боксеры должны были биться за звание временного чемпиона WBC. Но поединок был отменен из-за положительной допинг-пробы россиянина. В его анализах был найден остарин.