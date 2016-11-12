04:25 | БОКС — Профессиональный

Поветкин сохранил лидерство в рейтинге WBC

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Российский боксер Александр Поветкин сохранил лидерство в рейтинге супертяжелой весовой категории по версии Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации.

Согласно рейтингу за ноябрь Поветкин идет на первом месте, вторым – будущий соперник россиянина канадец Бермейн Стиверн, третьим – болгарин Кубрат Пулев.

Чемпионом мира WBC является американец Деонтей Уайлдер, который из-за травмы не выйдет на ринг до конца года. Свой ближайший поединок Поветкин проведет 17 декабря в Екатеринбурге против Стиверна.

Всего в активе 37-летнего россиянина 30 побед (22 нокаутом) и одно поражение. На счету Стиверна 25 побед (21 нокаутом), два поражения и одна ничья.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3778231

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