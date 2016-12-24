09:08 | БОКС — Профессиональный

Поветкин сдавал альтернативные допинг-тесты в Швейцарии

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Руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский отметил, что российский боксер Александр Поветкин сдал альтернативные допинг-тесты в швейцарской лаборатории после скандала с остарином. Из-за обнаруженного в его организме этого запрещенного вещества был отменен бой за звание временного чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном.

– Саша сдал тесты в альтернативных лабораториях, в том числе швейцарской, – цитирует ТАСС Рябинского. – В ближайшее время будут известны результаты.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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spetrov

mobile_actor, может быть у тебя достанет ума перечитать еще раз вчерашнюю новость и сопоставить две новости, чтобы не задавать глупых вопросов типа "Тогда о какой отрицательной пробе был такой крик вчера?". Попробуй хотя бы со словарем.

12:19

mobile_actor

Это интересно:какие-то левые пробы - в Швейцарии.

11:56

spetrov

И тем не менее бой отменили не они. Поэтому просто дождемся развития событий. Все лучше, чем на пустом месте набрасывать не вентилятор в стиле mobile_actor'а, который, видимо, не умеет читать по-русски. Или делает вид, что не умеет.

11:42

Otto 78

Они целый год обещали красивое зрелище, в итоге У Поветкина два обещанных боя не состоялись, у Лебедева почему то в последний момент изменили статус боя. Зато, сегодня был отличный бой Бетербиева 11боёв 11 побед нокаутом!!! Надо устраивать шоу в ринге, а не около ринга.

10:46

mobile_actor

Результаты ещё только будут известны... Тогда о какой отрицательной пробе был такой крик вчера?

10:37

spetrov

Otto 78, бред-то не надо откровенный нести.

10:28

Otto 78

Команда Поветкина любит страсти около ринга. Был допинг или не был главное для них покрасоваться на экране. Вот на ринг выйти с хорошим боксёром и показать красивый бой не хотят. Главное устроит шоу вне ринга.

10:16

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