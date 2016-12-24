Поветкин сдавал альтернативные допинг-тесты в Швейцарии

Руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский отметил, что российский боксер Александр Поветкин сдал альтернативные допинг-тесты в швейцарской лаборатории после скандала с остарином. Из-за обнаруженного в его организме этого запрещенного вещества был отменен бой за звание временного чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном.

– Саша сдал тесты в альтернативных лабораториях, в том числе швейцарской, – цитирует ТАСС Рябинского. – В ближайшее время будут известны результаты.