Поветкин сдавал альтернативные допинг-тесты в Швейцарии

Руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский отметил, что российский боксер Александр Поветкин сдал альтернативные допинг-тесты в швейцарской лаборатории после скандала с остарином. Из-за обнаруженного в его организме этого запрещенного вещества был отменен бой за звание временного чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном.
– Саша сдал тесты в альтернативных лабораториях, в том числе швейцарской, – цитирует ТАСС Рябинского. – В ближайшее время будут известны результаты.
spetrov
mobile_actor, может быть у тебя достанет ума перечитать еще раз вчерашнюю новость и сопоставить две новости, чтобы не задавать глупых вопросов типа "Тогда о какой отрицательной пробе был такой крик вчера?". Попробуй хотя бы со словарем.
12:19
mobile_actor
Это интересно:какие-то левые пробы - в Швейцарии.
11:56
spetrov
И тем не менее бой отменили не они. Поэтому просто дождемся развития событий. Все лучше, чем на пустом месте набрасывать не вентилятор в стиле mobile_actor'а, который, видимо, не умеет читать по-русски. Или делает вид, что не умеет.
11:42
Otto 78
Они целый год обещали красивое зрелище, в итоге У Поветкина два обещанных боя не состоялись, у Лебедева почему то в последний момент изменили статус боя. Зато, сегодня был отличный бой Бетербиева 11боёв 11 побед нокаутом!!! Надо устраивать шоу в ринге, а не около ринга.
10:46
mobile_actor
Результаты ещё только будут известны... Тогда о какой отрицательной пробе был такой крик вчера?
10:37
spetrov
Otto 78, бред-то не надо откровенный нести.
10:28
Otto 78
Команда Поветкина любит страсти около ринга. Был допинг или не был главное для них покрасоваться на экране. Вот на ринг выйти с хорошим боксёром и показать красивый бой не хотят. Главное устроит шоу вне ринга.
10:16