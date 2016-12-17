Поветкин пытается договориться со Стиверном, но его может заменить Дюопа

Боксер Александр Поветкин все же проведет свой бой в Екатеринбурге, сообщает ТАСС. Новым соперником россиянина стал француз Йоанн Дюопа, который заменит канадца Бермейна Стиверна, отказавшегося от поединка. Отмечается, что команда Поветкина рассматривала возможность отмены боя.

Сегодня утром стало известно, что в пробе Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин. В связи с этим бой за титул временного чемпиона WBC против канадца Стиверна, намеченный на 17 декабря в Екатеринбурге, был сперва лишен статуса титульного, а затем отменен.

– Сейчас мы договариваемся с командой Стиверна о проведении боя, несмотря на случившееся, – цитирует ТАСС главу промоутерской компании "Мир бокса" Андрея Рябинского. – В случае отказа Стиверн может быть заменен на другого боксера.

