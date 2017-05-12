Поветкин проведет поединок 1 июля

Промоутер боксера Александра Поветкина Андрей Рябинский отметил, что имя нового соперника россиянина пока неизвестно. Однако, по его словам, поединок точно состоится 1 июля 2017 года. В качестве возможного оппонента Поветкина называют американца Би. Джей. Флореса, который считает российского спортсмена самым сильным из своих потенциальных соперников.

– На сегодня никаких контрактов ни с кем не подписано, так что нельзя говорить, что мы подобрали соперника Александру, – цитируют "Известия" Рябинского. – Идут переговоры, если всё сложится удачно, то в середине мая мы подпишем официальное соглашение с потенциальным соперником. Мы рассматриваем несколько различных оппонентов. С уверенностью могу сказать лишь одно – Поветкин точно выйдет на ринг 1 июля 2017 года. А с кем – я обязательно расскажу позже.

– Мне все равно с кем драться, – добавил Поветкин. – Уверен, моя команда подберет мне хорошего, интересного соперника, с которым мы проведем зрелищный бой. Мое дело – тренироваться и показывать хороший бокс. Я готов драться против любого оппонента.

Напомним, в декабре поединок Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC был отменен из-за положительного допинг-теста российского боксера на остарин. Россиянин был отстранен от участия в любых боях под эгидой WBC на неопределенный срок.