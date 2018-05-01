Поветкин продолжает возглавлять рейтинг WBA

Российский тяжеловес Александр Поветкин сохранил за собой первое место в рейтинге WBA, сообщает пресс-служба организации. Вторую строчку в списке занимает пуэрториканец Фрес Окендо. Тройку лучших замыкает американец Джаррелл Миллер. Еще один представитель России Александр Устинов располагается на десятой строчке.

Пояс чемпиона WBA в тяжелом весе принадлежит немцу сирийского происхождения Мануэлю Чарру. Поясом суперчемпиона по версии этой организации владеет британец Энтони Джошуа. Ранее в апреле было объявлено, что Поветкин стал обязательным претендентом на бой с Джошуа.

Россиянин Мурат Гассиев является объединенным чемпионом по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе. Чемпионом WBA "в отпуске" – его соотечественник Денис Лебедев. В десятку лучших в этой весовой категории также входят Максим Власов (4-е место) и Руслан Файфер (9).

Пояс WBA в полутяжелом весе принадлежит россиянину Дмитрию Биволу.

Лидерами рейтинга WBA в других весовых категориях являются Федор Чудинов (второй средний вес) и Эдуард Трояновский (первый полусредний вес).