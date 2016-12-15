Поветкин прилетел в Екатеринбург на бой со Стиверном

Россиянин Александр Поветкин прибыл в Екатеринбург на бой за титул временного чемпиона WBC в тяжелом весе против Бермейна Стиверна, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "РМК Боксинг Промоушен". Канадец прилетел в столицу Урала ранее днем. В пятницу состоится взвешивание боксеров.

"Александр Поветкин прилетел в Екатеринбург. В отличие от канадца, лицо которого едва было видно в капюшоне, россиянин появился в холле аэропорта в легкой куртке и без шапки. Завтра он планирует провести тренировку, вечером прогуляется по Екатеринбургу и осмотрит достопримечательности", - говорится в сообщении компании.