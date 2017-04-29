Поветкин поднялся на вторую строчку в рейтинге IBO

Российский супертяжеловес Александр Поветкин, не проводящий рейтинговых боев, поднялся на вторую строчку в рейтинге Международной боксерской организации (IBO), информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Первую строчку занимает украинец Владимир Кличко, третью – болгарин Кубрат Пулев. Поветкин ранее находился на третьей позиции рейтинга.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг. Это произошло после положительной допинг-пробы, содержащей остарин и взятой 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание "временного" чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном. В результате Поветкину заменили соперника на француза Жоана Дюопа, который был нокаутирован, а поединок был нетитульным.

В июне 2017 года истечет условная дисквалификация Поветкина (по регламенту спортсмен отстраняется на шесть месяцев с момента выявления положительной пробы). Это значит, что на момент ожидаемого боя (1 июля 2017 года) он юридически не будет иметь никаких ограничений.