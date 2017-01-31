22:59 31 января | БОКС — Профессиональный

Поветкин победил в номинации "Нокаут года"

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Российский боксер Александр Поветкин завоевал премию "Звезда бокса", победив в номинации "Нокаут года", информирует ТАСС. Церемония награждения прошла во вторник в Москве. Поветкин нокаутировал француза Жоанна Дюопа 17 декабря в Екатеринбурге в шестом раунде поединка.

Вместо Дюопа Поветкин должен был встретиться с канадцем Бермейном Стиверном, однако последний отказался от поединка после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина.

В настоящий момент в отношении Поветкина проводится расследование. Допинг-проба Б спортсмена будет вскрыта 1 февраля в Лос-Анджелесе.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3986744

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КОММЕНТАРИИ (1)
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saber1

Нокаут года - это история с его пробами.

11:22 1 февраля

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