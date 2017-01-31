Поветкин победил в номинации "Нокаут года"

Российский боксер Александр Поветкин завоевал премию "Звезда бокса", победив в номинации "Нокаут года", информирует ТАСС. Церемония награждения прошла во вторник в Москве. Поветкин нокаутировал француза Жоанна Дюопа 17 декабря в Екатеринбурге в шестом раунде поединка.

Вместо Дюопа Поветкин должен был встретиться с канадцем Бермейном Стиверном, однако последний отказался от поединка после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина.

В настоящий момент в отношении Поветкина проводится расследование. Допинг-проба Б спортсмена будет вскрыта 1 февраля в Лос-Анджелесе.