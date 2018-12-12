Поветкин планирует провести следующий бой в марте - апреле 2019 года

Следующий поединок российского боксера Александра Поветкина планируется на март - апрель 2019 года. Об этом сообщил представитель компании "Мир бокса" Вадим Корнилов.

- Александр сейчас на отдыхе. Уже поступали предложения. Следующий его бой будет обсуждаться на март - апрель, - цитирует ТАСС Корнилова.

В сентябре россиянин проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и не смог завоевать три титула чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.

После поединка 39-летний Поветкин опроверг слухи о завершении карьеры и сказал, то планирует провести еще несколько поединков. Россиянин является олимпийским чемпионом 2004 года. Всего на счету Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.