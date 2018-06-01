Поветкин планирует провести бой против Джошуа осенью в Англии

Бой между россиянином Александром Поветкиным и британцем Энтони Джошуа за титул чемпиона мира по версии WBA может пройти в Англии осенью текущего года.

Поветкин является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA, которым владеет Джошуа. WBA санкционировала поединок между ними и дала командам 30 дней на переговоры. Однако сам британец заявил, что сначала намерен провести бой за звание чемпиона мира по версии WBC против американца Деонтея Уайлдера.

- Я стал обязательным претендентом на звание чемпиона мира, и поэтому должен быть бой с Энтони Джошуа. Когда и где он состоится, пока неизвестно, все зависит от промоутеров. Скорее всего, бой пройдет в Англии осенью. Подготовку начну тогда, когда будет определена точная дата, - цитирует ТАСС Поветкина.

На счету Джошуа 21 победа (20 нокаутом) и ни одного поражения. В активе Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и одно поражение.