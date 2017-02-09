Поветкин отверг обвинения в употреблении допинга на суде в Нью-Йорке

Российский боксер Александр Поветкин во время разбирательства в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк отверг обвинения в употреблении мельдония после того, как это вещество было запрещено, сообщает ТАСС. Спортсмен отметил, что по рекомендации врача осенью 2015 года применял данное средство во время тренировок, которые проходили в Казахстане, в гористой местности. При этом Поветкин подчеркнул, что ни разу не употреблял мельдоний после 1 января 2016 года, когда вступил в силу обновленный список запрещенных субстанций и методов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). На соответствующий вопрос адвоката россиянин коротко ответил: "Нет".

В Нью-Йорке продолжается судебное разбирательство между Поветкиным и американским боксером Деонтеем Уайлдером, а также их промоутерскими компаниями. Американская сторона обвиняет россиянина в употреблении мельдония и нарушении условий проведения боя, она добивается выплаты порядка 5 миллионов долларов. Поветкин отвергает данные обвинения, он подал против американца ответный иск, потребовав 34,5 миллиона долларов за ущерб репутации и срыв боя.