Поветкин начал подготовку к бою против Прайса

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин начал подготовку к проведению боя с британцем Дэвидом Прайсом.

Ранее стало известно, что Поветкин может провести бой с Прайсом в андеркарде объединительного поединка между чемпионом мира по версиям WBA и IBF в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и обладателем титула WBO новозеландцем Джозефом Паркером, который пройдет 31 марта в Кардиффе.

- Надеюсь что буду биться с Прайсом, хотя ничего исключать нельзя. Я готовлюсь к этому поединку, - цитирует ТАСС Поветкина.

В декабре Поветкин победил румына Кристиана Хаммера единогласным решением судей в поединке за интернациональные титулы WBO и WBA. Россиянин стал официальным претендентом на поединок за титул суперчемпиона мира по версии WBA. Всего на счету 38-летнего россиянина 33 победы (23 нокаутом) и одно поражение.