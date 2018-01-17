00:25 | Бокс — Профессиональный

Поветкин может выступить в андеркарте боя Джошуа и Паркера

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Российский боксер Александр Поветкин может провести бой в андеркарте поединка между чемпионом WBA (Super) и IBF Энтони Джошуа и чемпионом WBO Джозефом Паркером, сообщает Sky Sports. Объединительный бой состоится 31 марта в Кардиффе. 

В качестве оппонентов Поветкина рассматриваются Дерек Чисора и Дэвид Прайс.

Поветкин - официальный претендент на титул WBA (Super), обладатель поясов WBO International и WBA Continental. Их он защитил в своем последнем на данный момент поединке, против Кристиана Хаммера 15 декабря 2017 года.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Serg19700

Ты это Поветкину или Джошуа предлагаешь подкачаться?

02:18

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Витязи-мешки для этого как-раз и годятся.

00:46