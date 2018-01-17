Поветкин может выступить в андеркарте боя Джошуа и Паркера

Российский боксер Александр Поветкин может провести бой в андеркарте поединка между чемпионом WBA (Super) и IBF Энтони Джошуа и чемпионом WBO Джозефом Паркером, сообщает Sky Sports. Объединительный бой состоится 31 марта в Кардиффе.

В качестве оппонентов Поветкина рассматриваются Дерек Чисора и Дэвид Прайс.

Поветкин - официальный претендент на титул WBA (Super), обладатель поясов WBO International и WBA Continental. Их он защитил в своем последнем на данный момент поединке, против Кристиана Хаммера 15 декабря 2017 года.