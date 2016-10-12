Поветкин лидирует в рейтинге WBC

Россиянин Александр Поветкин по-прежнему лидирует в рейтинге WBC в весовой категории свыше 90,71 кг, информирует пресс-служба организации. При этом чемпионом в этой категории является американец Деонтей Уайлдер, который на данный момент восстанавливается после травмы.

Поветкин ближайший поединок проведет в декабре, соперник – канадец Бермейн Стиверн, который занимает второе место в рейтинге.

В первом тяжелом чемпионом является россиянин Григорий Дрозд, которого WBC по причине травмы объявил чемпионом в отпуске.

Также в первую десятку рейтинга WBC в своих весовых категориях вошли следующие россияне: Дмитрий Кудряшов (4, первый тяжелый вес), Артур Бетербиев (3, полутяжелый вес), Сергей Деревянченко (8, средний вес), Константин Пономарев (5, полусредний вес), Денис Шафиков (3, легкий вес), Петр Петров (7, легкий вес).