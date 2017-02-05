Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что российский супертяжеловес Александр Поветкин исключен из рейтингов WBC, а решение по допинговому делу боксера будет вынесено на следующей неделе. 2 февраля стало известно, что допинг-проба "Б" россиянина дала положительный результат на остарин.
Проба "А" была взята у Поветкина 6 декабря перед боем против американца Бермейна Стиверна. По информации промоутера Андрея Рябинского, остарин был обнаружен в минимальной концентрации.
– Поветкин исключен из рейтингов WBC, – цитирует "Р-Спорт" Сулеймана. – Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Но, повторюсь, в рейтингах WBC его не будет.
740
пару лет уже попадался на допинге.... теперь опять.... в слив и не вспоминать о нем... всё опозорил
21:44 5 февраля
mobile_actor
А что там слышно от Рябинского про чистые тесты в Лозанне?
21:23 5 февраля
"Gaga_rin"
Позорище...никто не боится наших беспомощных адвакатишков, очередного спортсмена сливают...
20:06 5 февраля
ЮКИ
завтра объявит,что будет выступать Без флага!
19:39 5 февраля
Новоуепинни
Почему бездействуют наши новые американские друзья? Доколе будут молча взирать на беззаконие?
18:31 5 февраля
Vlаdimir
Рябинскому нужно подавать в суд на эту лабораторию. А в целом вся эта история дело рук Дона Кинга и следствие его проигрыша суда Рябинскому. Теперь Рябинский потерял боксера, который мог ему принести больше денег.
18:14 5 февраля
CanagliaVova
Со вздохом витязь вкруг себя взирает грустными очами
17:58 5 февраля