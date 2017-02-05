17:55 5 февраля | БОКС — Профессиональный

Поветкин исключен из рейтингов WBC

0
0
0
7

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что российский супертяжеловес Александр Поветкин исключен из рейтингов WBC, а решение по допинговому делу боксера будет вынесено на следующей неделе. 2 февраля стало известно, что допинг-проба "Б" россиянина дала положительный результат на остарин.

 
Александр ПОВЕТКИН.Приключения пробы Поветкина. Ультиматум "Х"

Проба "А" была взята у Поветкина 6 декабря перед боем против американца Бермейна Стиверна. По информации промоутера Андрея Рябинского, остарин был обнаружен в минимальной концентрации.

– Поветкин исключен из рейтингов WBC, – цитирует "Р-Спорт" Сулеймана. – Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Но, повторюсь, в рейтингах WBC его не будет.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20170205/1115899203.html

0
0
0
7
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

740

пару лет уже попадался на допинге.... теперь опять.... в слив и не вспоминать о нем... всё опозорил

21:44 5 февраля

mobile_actor

А что там слышно от Рябинского про чистые тесты в Лозанне?

21:23 5 февраля

"Gaga_rin"

Позорище...никто не боится наших беспомощных адвакатишков, очередного спортсмена сливают...

20:06 5 февраля

ЮКИ

завтра объявит,что будет выступать Без флага!

19:39 5 февраля

Новоуепинни

Почему бездействуют наши новые американские друзья? Доколе будут молча взирать на беззаконие?

18:31 5 февраля

Vlаdimir

Рябинскому нужно подавать в суд на эту лабораторию. А в целом вся эта история дело рук Дона Кинга и следствие его проигрыша суда Рябинскому. Теперь Рябинский потерял боксера, который мог ему принести больше денег.

18:14 5 февраля

CanagliaVova

Со вздохом витязь вкруг себя взирает грустными очами

17:58 5 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ