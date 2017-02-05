Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что российский супертяжеловес Александр Поветкин исключен из рейтингов WBC, а решение по допинговому делу боксера будет вынесено на следующей неделе. 2 февраля стало известно, что допинг-проба "Б" россиянина дала положительный результат на остарин.

Проба "А" была взята у Поветкина 6 декабря перед боем против американца Бермейна Стиверна. По информации промоутера Андрея Рябинского, остарин был обнаружен в минимальной концентрации.

– Поветкин исключен из рейтингов WBC, – цитирует "Р-Спорт" Сулеймана. – Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Но, повторюсь, в рейтингах WBC его не будет.