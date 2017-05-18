Поветкин и Лебедев тренируются в Казахстане

Бывший чемпион WBA в тяжелом весе Александр Поветкин и чемпион WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев проходят подготовку к следующим поединкам в Казахстане, сообщает vsenbox.ru. Поветкин выйдет на ринг в Москве 1 июля, а Лебедев - 10 июля в Екатеринбурге. Их соперники определятся в ближайшее время.

Последний бой Лебедев провел в декабре, проиграв Мурату Гассиеву бой за титул IBF. Последний поединок Поветкина прошел 4 ноября 2015 года против Мариуша Ваха.