Поветкин и Лебедев отправились на сборы в Казахстан

Российские боксеры Денис Лебедев и Александр Поветкин отправились на сборы в Казахстан на подготовку к своим поединкам, запланированным на июль.

- Первый этап подготовки Поветкин и Лебедев будут проводить в горах, в Казахстане, - цитирует ТАСС директора промоутерской компании "Мир бокса" Дмитрий Иванов. - Это будет этап функциональной физической подготовки, сейчас они уже адаптировались к высоте и начали выполнять программу. Там весь тренерский штаб, включая тренера Поветкина Ивана Кирпу.

Планируется, что Поветкин проведет следующий бой в Москве 1 июля, а Лебедев - 10 июля в Екатеринбурге. Соперником Лебедева должен стать австралиец Марк Флэнэган, оппонент Поветкина пока еще не определен.





