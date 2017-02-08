Поветкин через суд требует от Уайлдера 34,5 миллиона долларов

Судебное разбирательство между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером началось во вторник в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк, сообщает ТАСС. Стороны выступили со вступительным словом, изложив основные аргументы.

На данном этапе присяжные рассматривают в рамках одного дела как претензии Уайлдера к Поветкину, так и ответный иск, поданный российским спортсменом. Американец и промоутерская компания DiBella Entertainment Inc подали в суд на россиянина 13 июня прошлого года, вскоре после того, как сорвался бой с американцем, который должен был состояться в Москве в мае этого же года. Данный поединок был отложен после обнаружения в организме Поветкина запрещенного вещества мельдоний.

Американская сторона обвиняет Поветкина в употреблении указанного средства и нарушении условий проведения боя, она добивается выплаты порядка 5 миллионов долларов. Примерно столько Уайлдер должен был получить за участие в поединке.

Поветкин и промоутерская компания "Мир бокса" 23 июня подали ответный иск к американской стороне. Уайлдеру и DiBella Entertainment Inc были предъявлены обвинения в распространении порочащих Поветкина сведений, а также в срыве боя между боксерами. Российская сторона требует от американца выплаты 34,5 миллиона долларов. В эту сумму входит компенсация за вред, нанесенный репутации россиянина путем распространения не соответствующих действительности сведений, за моральный ущерб, а также убытки за срыв боя.