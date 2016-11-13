Пономарев встретится с Ортисом 26 ноября в Лас-Вегасе

Россиянин Константин Пономарев следующий бой проведет 26 ноября в Лас-Вегасе против мексиканца Сильверио Ортиса. Главным поединком вечера станет бой между чемпионом по версии WBO украинцем Василием Ломаченко и ямайцем Николасом Уолтерсом. Наронми, что Пономарев, выступающий в полусреднем весе, должен был провести свой бой в начале осени, однако его соперник получил травму.

- 14 дней до боя, который состоится в Лас-Вегасе 26 ноября. Соперник - Сильверио Ортис. Это будет рейтинговый 8-раундовый бой, - написал Пономарев в Facebook.