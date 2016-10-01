Погибший шотландский боксер Тауэлл до боя жаловался на головные боли

Подруга шотландского боксера Майка Тауэлла, который скончался после боя с Дэйлом Эвансом, сообщила некоторые подробности случившейся трагедии. Так, по словам Хлои Росс, перед злополучным поединком спортсмен жаловался на головные боли. Однако пара списала это на стресс перед поединком.

Девушка добавила, что Тауэлл боролся за жизнь еще 12 часов после того, как его отключили от аппарата искусственного поддержания жизни. Напомним, что он был нокаутирован в пятом раунде. До этого поединка Тауэлл ни разу не проигрывал - на его счету 11 побед и одна ничья на профессиональном ринге.

– Мне невероятно тяжело говорить, что мой лучший друг ушел от нас, – написала Росс в Facebook. – У Майка было сильное кровотечение и отек мозга. Он жаловался на головные боли последние несколько недель. Мигрени мы списывали на стресс в преддверии боя.

Это были самые долгие 24 часа нашей жизни. Мой малыш потерял своего папу. Но он будет очень гордится тем, что сделал его отец...

Когда его отключили от аппарата искусственного поддержания жизни, ему удалось продержаться еще 12 часов. Это были еще 12 раундов - он боролся до самого конца, и мы этим очень гордимся. Он ушел, делая то, что умеет лучше всего...

Боксер Майк Тауэлл скончался в больнице после нокаута