03:03 | БОКС — Профессиональный

Питер Фьюри: "Тайсон вернется еще сильнее"

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Питер Фьюри, дядя и промоутер британца Тайсона Фьюри, выразил уверенность, что его подопечный еще вернется на ринг. Фьюри в прошлом году провел последний на данный момент поединок, победив украинца Владимира Кличко и отобрав у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. Впоследствии он был лишен пояса IBF за отказ проводить обязательную защиту, а сегодня расстался с двумя оставшимися поясами, заявив о намерении сосредоточиться на лечении.

- Тайсон вернется еще сильнее, - цитирует BBC Питера Фьюри. - Он вернет то, что принадлежит ему по праву. 

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Материалы REN-TV

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