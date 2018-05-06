Первый тренер Головкина: "Мартиросян огрызнулся – Генка не стерпел"

Первый наставник чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадия Головкина Виктор Дмитриев заявил, что его бывший подопечный в бою с Ванесом Мартиросяном сделал все правильно. Специалист добавил, что соперник спровоцировал Головкина на нокаут.
– Все правильно он сделал, – цитирует sports.kz Дмитриева. – Отлично провел бой. Пусть боятся Казахстан, Караганду! Соперник там, конечно, огрызнулся – а Генка это не стерпел и сделал его. Все правильно.
Напомним, Головкин во 2-м раунде отправил в нокаут армянского боксера американского происхождения Ванеса Мартиросяна. 36-летний казахстанец в 20 боях подряд защищает свой титул чемпиона мира, что является рекордом.
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https://www.sports.kz/news/pust-boyatsya-pervyiy-trener-golovkina-otsenil-ego-boy-s-martirosyanom