Пересмотрите это! Мейвезер нокаутировал Макгрегора. Видео

Поединок в Лас-Вегасе, проходивший по правилам профессионального бокса, был остановлен в 10-м раунде. Рефери Роберт Берд прекратил схватку после того, как американец нанес серию ударов и пропустивший их ирландец перестал защищаться.
Теперь на счету Мейвезера рекордные 50 побед в 50 боях, а его общий заработок за карьеру превысил сумму в 1 миллиард долларов. Вместе с тем американец заявил о том, что завершает карьеру.
Макгрегор не исключил, что продолжит выступления на ринге. По мнению главной звезды UFC, рефери мог не останавливать его бой с Мейвезером до того момента, как он окажется на настиле. При этом боец ММА признал: гарантированные 30 миллионов долларов за бой - тот гонорар, которого хватит ему до конца жизни.
Полная запись боя Мейвезер - Макгрегор
Лучшие моменты боя Мейвезер - Макгрегор
Интервью Мейвезера
Интервью Макгрегора