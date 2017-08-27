Пересмотрите это! Мейвезер нокаутировал Макгрегора. Видео

В ночь с субботы на воскресенье непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер выиграл техническим нокаутом супербой у ирландской звезды смешанных единоборств Конора Макгрегора

Поединок в Лас-Вегасе, проходивший по правилам профессионального бокса, был остановлен в 10-м раунде. Рефери Роберт Берд прекратил схватку после того, как американец нанес серию ударов и пропустивший их ирландец перестал защищаться.

Теперь на счету Мейвезера рекордные 50 побед в 50 боях, а его общий заработок за карьеру превысил сумму в 1 миллиард долларов. Вместе с тем американец заявил о том, что завершает карьеру.

Макгрегор не исключил, что продолжит выступления на ринге. По мнению главной звезды UFC, рефери мог не останавливать его бой с Мейвезером до того момента, как он окажется на настиле. При этом боец ММА признал: гарантированные 30 миллионов долларов за бой - тот гонорар, которого хватит ему до конца жизни.

Полная запись боя Мейвезер - Макгрегор

Лучшие моменты боя Мейвезер - Макгрегор

Интервью Мейвезера

Интервью Макгрегора

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