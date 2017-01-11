Перенос вскрытия допинг-пробы "Б" Поветкина не повлияет на расследование WBC

Президент WBC Маурисиу Сулейман заявил, что несмотря на перенос вскрытия допинг-пробы "Б" российского боксера Александра Поветкина, федерация продолжит свое расследование. В допинг-пробе российского супертяжеловеса от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем WBC отказалось от проведения боя за звание временного чемпиона мира между Поветкиным и Бермейном Стиверном.

– Вскрытие пробы "Б" затягивается, но Всемирный боксерский совет продолжает расследование по данному делу, – цитирует ТАСС Сулеймана. – Пока рано говорить о сроках его завершения.

Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат. Вскрытие пробы "Б" должно было состояться 6 января в Лос-Анджелесе.