Переговоры о бое Пакиао в России приостановлены

Переговоры о проведении в России боя филиппинского боксера Мэнни Пакиао приостановлены из-за желания спортсмена организовать матч-реванш с австралийцем Джеффом Хорном, информирует ТАСС.

Пакиао 2 июля проиграл в 12-раундовом поединке в австралийском Брисбене Хорну по очкам единогласным решением судей. Все трое судей отдали победу хозяину ринга - 115:113, 115:113, 117:111. Филиппинец не сумел защитить титул чемпиона мира по версии WBO, который завоевал в прошлом бою 6 ноября 2016 года благодаря победе над американцем Джесси Варгасом по очкам.