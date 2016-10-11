Перед отказом от титула WBO Фьюри выложил фотографию со всеми своими поясами

Чемпион WBA, WBO и IBO в тяжелом весе Тайсон Фьюри в свойственной для себя манере отреагировал на информацию СМИ. Ранее The Times сообщила о том, что в ближайшее время британец сам откажется от титула WBO. В ответ на это 28-летний боксер выложил на своей странице в твиттере фотографию со всеми своими титулами.

"Чтобы вы все знали, что сейчас за время", – подписал фотографию Фьюри.

Вчера стало известно, что WBO намерена лишить Фьюри титула, если он в течение 10 дней не объяснит перенос боя с Владимиром Кличко. От британца ждали объяснений в связи с паузой в выступлениях, нарушением контракта и употреблением запрещенных веществ. Ранее боксер признался в употреблении кокаина на протяжении последних нескольких месяцев.

Фьюри завоевал четыре чемпионских пояса, победив в ноябре 2015 года украинца Владимира Кличко. Впоследствии он отказался проводить защиту титула IBF и был его лишен. В этом году у него должен был состояться реванш с Кличко, однако бой несколько раз переносился из-за травм Фьюри.