Паркеру интересен бой с Поветкиным

Команда чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландца Джозефа Паркера заинтересована в проведении боя с россиянином Александром Поветкиным. По словам промоутера Дэвида Хиггинса, многое зависит от гонорара.

В активе 38-летнего Поветкина 32 победы при единственном поражении от украинца Владимира Кличко в 2013 году. На счету 25-летнего Паркера 24 победы (18 нокаутом).

– Да, у нас были переговоры с командой Поветкина, нам такой бой интересен. Когда и где возможно организовать такой бой? В любом месте и в любое время в случае соответствующего денежного вознаграждения, – цитирует "Р-Спорт" Хиггинса.