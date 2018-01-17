Пакиао сообщил, что ведет переговоры о бое с Ломаченко

Филиппинский боксер Мэнни Пакиао отметил, что его сторона ведет переговоры о проведении боя с командой Василия Ломаченко. Он также добавил, что поединок может пройти в промежуточном весе.

– Сейчас идут переговоры о бое с первым номером рейтинга лучших боксеров мира – Ломаченко, – приводит BoxingScene слова Пакиао. - Также есть разговоры о том, что бой может пройти в промежуточном весе. Я скучаю по боксу.

Напомним, что в активе 39-летнего Пакиао 59 побед, 38 из которых он одержал нокаутом. На счету 29-летнего Ломаченко 10 побед в 11 боях в профессиональной карьере.