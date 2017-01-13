Пакиао проведет бой в России против Михайленко

Промоутер филиппинского боксера Мэнни Пакиао Боб Арум подчеркнул, что они в июле планируют провести бой в России против Дмитрия Михайленко. По словам организатора, это будет способствовать развитию российско-филиппинских отношений.

- Нам предложили провести бой против Дмитрия Михайленко, - приводит ТАСС слова Арума. - Сейчас у Мэнни все расписано, но в июле у него будет свободное время. Мэнни сказал мне, что с огромной радостью проведет бой в России, потому что это хорошая возможность для продолжения развития отношений между Россией и Филиппинами, это просто отличная причина для проведения боя. Мэнни очень рад такому предложению и тому, что сможет представить свою страну на таком важном мероприятии.

В прошлом году Пакиао был избран в сенат Филиппин, после чего спортсмен принял решение возобновить карьеру. Последний бой он провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом, Пакиао одержал победу единогласным решением судей и завоевал пояс по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Михайленко является обладателем "серебряного" титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Всего на счету 30-летнего россиянина 22 победы (10 нокаутом) и одно поражение.