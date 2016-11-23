Пакиао проведет бой с Ломаченко?

Промоутер Мэнни Пакиао Боб Арум не исключил, что филиппинец может провести бой против чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко. По его словам, это решение будет зависеть от самого "Пакмэна" и его тренера Фредди Роуча.

Ранее Пакиао единогласным решением судей одержал победу над американцем Джесси Варгасом в поединке за титул чемпиона по версии WBO в полусреднем весе.

- Бой между Ломаченко и Пакиао? Почему бы и нет, - приводит Ucnlive слова Арума. - Но окончательное решение о бое будет принято филиппинцем и его тренером Фредди Роучем.