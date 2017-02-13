13:18 | БОКС — Профессиональный

Пакиао предложил болельщикам выбрать ему следующего соперника

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Чемпион WBO в полусреднем весе Мэнни Пакиао предложил болельщикам выбрать ему соперника в ближайшем поединке. Бой 38-летний филиппинец проведет в ОАЭ.

"Кого бы вы хотели видеть в качестве моего соперник в ОАЭ?" - написал Пакиао в своем "Твиттере", предложив на выбор Амира Хана, Джеффа Хорна, Терренса Кроуфорда и Келла Брука. 

На данный момент в голосовании с большим отрывом (почти половина голосов) лидирует Амир Хан.

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