Пакиао победил Варгаса и стал чемпионом WBO

Филиппинец Мэнни Пакиао завоевал титул чемпиона WBO в полусреднем весе. В поединке, состоявшемся в Лас-Вегасе (США), он одолел Джесси Варгаса решением судей - 114:113, 118:109, 118:109. Уже во втором раунде Пакиао смог отправить соперника в нокдаун.