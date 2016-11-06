08:05 | БОКС — Профессиональный

Пакиао победил Варгаса и стал чемпионом WBO

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Филиппинец Мэнни Пакиао завоевал титул чемпиона WBO в полусреднем весе. В поединке, состоявшемся в Лас-Вегасе (США), он одолел Джесси Варгаса решением судей - 114:113, 118:109, 118:109. Уже во втором раунде Пакиао смог отправить соперника в нокдаун.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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vladm

114-113? с нокдауном? Моретти каким местом бой смотрел?

08:44

Критик

Браво Пакмэн!

08:25

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