Пакиао объявил о начале сотрудничества с новым промоутером

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакиао объявил о подписании контракта с промоутерской компанией Эла Хэймона Premier Boxing Champions. По словам филиппинца, его радуют перспективы воспитания молодых бойцов.

Ранее Пакиао сообщил, что следующий бой проведет 12-го или 19-го января, его соперником станет Эдриен Бронер.

– Я в восторге от новой главы в моей профессиональной карьере, и с нетерпением жду нового старта, – цитирует Паукиао ESPN. – Меня радуют перспективы воспитания молодых бойцов под баннером MP Promotions. Мы будем тесно сотрудничать с Элом Хэймоном в финальной части моей карьеры, чтобы сделать самые ожидаемые поединки с участием лучшим боксеров PBC. Это именно те бои, которые хотят видеть фанаты, и которыми я предпочел бы завершить свои выступления.