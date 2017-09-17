Пакиао - о судьях боя Головкин - Альварес: "Их что, привезли из Австралии?"

Филиппинец Мэнни Пакиао в Твиттере высказал недовольство работой судей на бое за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. В поединке, который состоялся в ночь на воскресенье, один из судей отдал победу Альваресу - 118:110, другой Головкину - 115:113, третий выставил ничейные оценки - 114:114.

- Они привезли судей из Австралии?, - написал Пакиао.

Напомним, последний бой Пакиао состоялся в австралийском Брисбене и завершился его поражением от местного боксера Джеффа Хорна решением судей. По итогам этого поединка филиппинец лишился чемпионского пояса WBO.