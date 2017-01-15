08:54 | БОКС — Профессиональный

Пакиао не определился с соперником на следующий бой

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Чемпион WBO в весе до 66,68 кг Мэнни Пакиао еще не определился с соперником на следующий бой, сообщает worldboxingnews.net. Ранее промоутер боксера Боб Арум говорил, что филиппинцу предложили провести поединок против Дмитрия Михайленко в России. 

- Думаю, я способен еще на 3-4 боя, - сказал Пакиао. - Возможно, еще два года. У меня нет вредных привычек, я не пью даже безалкогольные коктейли, почти не ем жирную пищу, свинину. 

Я не воспринимаю свое место в сенате как должное. Мне нравится эта работа, но бокс - моя страсть. Я не представляю себя без ринга и говорю, что все еще могу драться. Чувствую себя хорошо, так почему бы не продолжать карьеру? Решения о моем новом сопернике я еще не принял. 

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