Пакиао не определился с соперником на следующий бой

Чемпион WBO в весе до 66,68 кг Мэнни Пакиао еще не определился с соперником на следующий бой, сообщает worldboxingnews.net. Ранее промоутер боксера Боб Арум говорил, что филиппинцу предложили провести поединок против Дмитрия Михайленко в России.

- Думаю, я способен еще на 3-4 боя, - сказал Пакиао. - Возможно, еще два года. У меня нет вредных привычек, я не пью даже безалкогольные коктейли, почти не ем жирную пищу, свинину.

Я не воспринимаю свое место в сенате как должное. Мне нравится эта работа, но бокс - моя страсть. Я не представляю себя без ринга и говорю, что все еще могу драться. Чувствую себя хорошо, так почему бы не продолжать карьеру? Решения о моем новом сопернике я еще не принял.