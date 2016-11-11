Пакиао не обсуждал с Мэйуэзером возможность проведения боя-реванша

Филиппинец Мэнни Пакиао не исключил возможности проведения боя-реванша с американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим. По его словам, они не обсуждали данный вопрос, но поединок может состояться, если Мэйуэзер снова выйдет на ринг.

Бой между Пакиао и Мэйуэзером состоялся в 2015 году. Судьи единогласным решением отдали победу филиппинцу.

- Мы не обсуждали возможность боя-реванша, - приводит Boxingscene слова Пакиао. - Я не исключаю возможность этого поединка, если он возобновит карьеру. Но сейчас он в отставке.