Пакиао и Хорн договорились о проведении реванша

Филиппинский боксер Мэнни Пакиао достиг принципиальной договоренности о проведении боя-реванша против австралийца Джеффа Хорна, сообщает Boxingscene. По информации источника, сторонам осталось согласовать детали предстоящего поединка.

Отмечается, что промоутер Боб Арум выступает за назначение на реванш только независимых судей. Планируется, что второй поединок между Пакиао и Хорном пройдет в Австралии в ноябре.

Напомним, в последнем бою Пакиао единогласным решением судей проиграл Хорну в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в весе до 66,68 кг. Филиппинец оспаривал решение судей, но независимые рефери подтвердили победу Хорна.

38-летний Пакиао провел на профессиональном ринге 68 боев, одержав 59 побед (38 - нокаутом) и потерпев 7 поражений. Еще два поединка с его участием завершились вничью. В активе 29 летнего Хорна 17 побед (11 нокаутом), одно поражение и одна ничья.

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