Овечкин встретился с Ковалевым и поддержал его

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин встретился с российским боксером Сергеем Ковалевым. Напомним, что Ковалев защитил чемпионский титул WBO в весовой категории до 79,38 кг, победив соотечественника Игоря Михалкина.
– Всегда приятно встретиться с прекрасным человеком и чемпионом! – написал в своем Инстаграме Овечкин, опубликовав совместное фото с Ковалевым. – Очень болеем и желаем удачи!
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