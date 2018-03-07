Овечкин встретился с Ковалевым и поддержал его

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин встретился с российским боксером Сергеем Ковалевым. Напомним, что Ковалев защитил чемпионский титул WBO в весовой категории до 79,38 кг, победив соотечественника Игоря Михалкина.

– Всегда приятно встретиться с прекрасным человеком и чемпионом! – написал в своем Инстаграме Овечкин, опубликовав совместное фото с Ковалевым. – Очень болеем и желаем удачи!