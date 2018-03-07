11:05 | Бокс — Профессиональный

Овечкин встретился с Ковалевым и поддержал его

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Нападающий "Вашингтона"  Александр Овечкин встретился с российским боксером Сергеем Ковалевым. Напомним, что Ковалев защитил чемпионский титул WBO в весовой категории до 79,38 кг, победив соотечественника Игоря Михалкина.

– Всегда приятно встретиться с прекрасным человеком и чемпионом! – написал в своем Инстаграме Овечкин, опубликовав совместное фото с Ковалевым. – Очень болеем и желаем удачи!

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

А с Кузей и Орлом Ковалёв не встречался?

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MindKilla

Какие у Орлова макааасы...

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Benpb_bl

Что у боксёра с ногами и осанкой?

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gayduk

Лучше бы он в хоккей играл, а не встречался с разными долбоящерами

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