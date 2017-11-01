09:42 | Бокс — Профессиональный

Отстраненный президент AIBA: "Все происходящее незаконно"


Президент Международной ассоциации бокса (AIBAЧинг-Куо Ву сообщил, что в ноябре в Лозанне будет проведет внеочередной конгресс организации. Он добавил, что его отстранение от должности является незаконным. Ранее дисциплинарная комиссия AIBA отстранила Ву, исполняющим обязанности главы организации стал вице-президент Франко Фальчинелли.

- Все происходящее незаконно, я остаюсь президентом AIBA, - цитирует ТАСС Чинг-Куо Ву. - Суды в Швейцарии подтверждают мою правоту, а решение дисциплинарной комиссии нелегитимно. Внеочередной конгресс организации пройдет в ноябре в Швейцарии.

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http://tass.ru/sport/4693205

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