Оскар Де Ла Хойя: "Не понимаю, почему Мейвезер таскался с Макгрегором 10 раундов"

Знаменитый боксер Оскар Де Ла Хойя недоумевает, почему Флойд Мейвезер-младший не нокаутировал Конора Макгрегора в поединке по правилам бокса.

По его словам, американцу нужно было закончить бой за несколько раундов. Напомним, что поединок завершился победой Мейвезера техническим нокаутом.

– Я злился, потому что Мейвезер знает, что сейчас он является одним из лучших боксеров за последние годы. Нужно было взять и нокаутировать этого парня за несколько раундов, – приводит Boxing Scene слова Де Ла Хойи. – Не нужно было таскаться с ним десять раундов. Я бы побил Макгрегора. Поединок не продлился бы больше двух раундов. Я не понимал, почему шансы оценивались как равные.