Оскар Де Ла Хойя: "Не понимаю, почему Мейвезер таскался с Макгрегором 10 раундов"

Знаменитый боксер Оскар Де Ла Хойя недоумевает, почему Флойд Мейвезер-младший не нокаутировал Конора Макгрегора в поединке по правилам бокса.
По его словам, американцу нужно было закончить бой за несколько раундов. Напомним, что поединок завершился победой Мейвезера техническим нокаутом.
– Я злился, потому что Мейвезер знает, что сейчас он является одним из лучших боксеров за последние годы. Нужно было взять и нокаутировать этого парня за несколько раундов, – приводит Boxing Scene слова Де Ла Хойи. – Не нужно было таскаться с ним десять раундов. Я бы побил Макгрегора. Поединок не продлился бы больше двух раундов. Я не понимал, почему шансы оценивались как равные.
Красноармеец К
Совсем Оскар что ли тю-тю! Чего же тут непонятного то?! Это же шоу! Столько раскручивали, столько бабок вложено! И если весь этот праздник закончить за пару раундов, кто же тогда в следующий раз денег столько даст?! Смешно, взрослый мужик, профессионал, а говорит, как ребенок! Или это тоже самопиар такой.... очень захотелось выйти против какого-нибудь ММАшника, который в боксе, как заяц в геометрии, и бабок по легкому срубить?!)))
11:46
Angeldust
Да никем они не оценивались как равные. Букмекерские кэфы-то он видел? Флойд просто издевался над ирландцем, растягивал удовольствие. Макгрегор сам же и утомил себя. Ну и шоу надо было хоть какое-то.
10:52