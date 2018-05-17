Оскар де ла Хойя: "На 75 процентов уверен, что Альварес и Головкин сразятся осенью"

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя заявил, что его подопечный Сауль Альварес и чемпиона мира в среднем весе (WBA Super, WBC, IBF и IBO) Геннадий Головкин выйдут на очный бой этой осенью.

- Я на 75 процентов уверен, что Альварес и Головкин сразятся осенью, - цитирует AFP де ла Хойю. - Думаю, что мы сможем достичь соглашения, несмотря на достаточно пренебрежительное отношение команды Геннадия к потенциальному поединку. Но лично я доволен своей тактикой ведения переговоров и теми результатами, что есть у нас на данный момент.

Напомним, матч-реванш Головкина и Альвареса должен был пройти 5 мая, однако Альварес был дисквалифицирован и снят с боя из-за допинговых проблем. Первый поединок между боксерами прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью.