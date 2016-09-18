Оскар Де Ла Хойя: "Мы предлагали Головкину за бой восьмизначную сумму"

Легенда профессионального бокса Оскар Де Ла Хойя, помогающий продвижению мексиканца Сауля Альвареса, отметил, что его компания предлагала организовать бой с казахстанцем Геннадием Головкиным. Ранее Головкин заявлял, что промоутеры Альвареса не хотят встречи чемпионов в среднем весе по разным версиям.

– Тридцать дней назад я предлагал людям Головкина организовать бой, – цитирует Boxingscene Де Ла Хойю. – Это было хорошее предложение с восьмизначной суммой. Думаю, это предложение раза в три-четыре больше, чем он когда-либо получал. Но нам не ответили. Конечно, мы хотим провести этот бой. Людям Головкина нужно всего лишь связаться с нами, провести переговоры.