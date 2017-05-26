Оскар де ла Хойя: "Мы можем остановить цирк в исполнении Мейуэзера и Макгрегора"

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя отметил, что возможный бой между Флойдом Мейуэзером и чемпионом UFC Конором Макгрегором по боксерским правилам опозорит этот вид спорта. По его словам, болельщики в состоянии остановить сделку между спортсменами.

"Только мы можем прекритить этот цирк. Просто нужно сказать, что мы не будем платить за это подобие боя. Для Мейуэзера и Макгрегора это будет победа в любом случае, а мы все проиграем. Потратим 100 долларов и упустим возможность вернуть бокс на вершину. Наш вид спорта никогда от этого не оправится", - написал де ла Хойя в Фэйсбуке.