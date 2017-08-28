Оскар де ла Хойя: "Макгрегор не проиграл в начале боя, потому что это позволил Мейвезер"

Бывший боксер Оскар де ла Хойя отметил, что Флойд Мейвезер позволил выиграть первые раунды Конору Макгрегору. По его словам, ирландец должен был проиграть в самом начале поединка.

- Он не проиграл в начале поединка, потому что Мейвезер позволил это, - приводит МMA Fightin слова де ла Хойи. - В четырех из первых пяти раундов Флойд позволил ему выиграть. Думаю, Альварес нокаутировал бы Макгрегора за два раунда.

Я уважаю любого бойца, который выходит на ринг. То, что Макгрегор вышел против Мейвезера, вызывает уважение. Но все же это разные виды спорта, и я не хочу увидеть еще один такой бой.