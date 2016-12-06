Оскар Де Ла Хойя: "Хопкинс бился бы с Ковалевым лучше, чем Уорд"

Бывший чемпион мира Оскар Де Ла Хойя считает, что его друг Бернард Хопкинс бился бы с Сергеем Ковалевым лучше, чем Андре Уорд, который победил россиянина 19 ноября. Напомним, что Ковалев с большим преимуществом единогласным решением судей одолел Хопкинса два года назад, но Де Ла Хойя хотел бы повторения боя.

– Если здоровье Хопкинсу позволит, почему бы им не встретиться снова? – цитирует Boxingscene Де Ла Хойю. – Я думаю, что он свой бой с Ковалевым провел бы лучше, чем Уорд. А ему 51 год. Это лишний раз всем доказывает, что возраст не имеет значения, если все делать правильно, сохранять активность и форму. Хопкинс хочет после ухода из бокса оставить неизгладимое впечатление.