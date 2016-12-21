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Ортис встретится с победителем боя Кличко - Джошуа

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Кубинец Луис Ортис встретится с победителем боя между чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко. Об сообщил президент WBA Джилберто Мендоса-младший. Бой за вакантный пояс по версии WBA между Кличко и Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне.

– Джошуа будет боксировать с Кличко, а победитель сразится с Ортисом, – циттирует президента WBA Fightnews. – Решили, что Ортису нужно дать такой шанс. Я установлю сроки, в которые стороны должны будут договориться с Ортисом.

 

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